Juve, ufficiale la nuova maglia Home 2025/26: le immagini

La Juve ha ufficializzato la nuova maglia Home 2025/26: le immagini, il design e il comunicato del club bianconero

Dopo lo sponsor la Juve ha ufficializzato anche la nuova maglia Home 2025/26. Ecco il comunicato: “Juventus e adidas svelano oggi il nuovo Kit Home per la stagione 2025/26: un kit rivoluzionario, che presenta una rivisitazione e uno spostamento delle iconiche strisce bianconere, rifinite con accenti rosa dal carattere senza tempo. La nuova divisa Home racchiude l’essenza dell’identità juventina, rendendo omaggio alla storia gloriosa del Club e al contempo allo spirito giovanile che lo definisce. Ogni giorno, “We Are Youth. Since 1897” è la filosofia che definisce un’identità in continua evoluzione, guidata dalla stessa intensità e dallo stesso scopo che ci hanno animato fin dall’inizio. E questo spirito è presente, a pieno titolo, nel Kit Home 2025/26, che vede le classiche strisce bianche e nere reinterpretate con un nuovo design rivoluzionario e innovativo, con diversi livelli di spessore, con un cenno all’estetica che caratterizza la moda italiana”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da adidas Football (@adidasfootball)