Pavan: “I minuti finali di Juventus-Milan sono emblematici”

Massimo Pavan è ritornato sul match tra Juve e Milan: per il giornalista, ciò che è avvenuto negli ultimi minuti sarebbe molto significativo

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan è ritornato sulla sconfitta in Supercoppa italiana della Juventus contro il Milan. Ecco un estratto delle sue parole: “L’emblema del finale di Juventus-Milan sono i minuti del finale di partita. I lanci da film horror, palloni gestiti male da chi ha paura, da chi è giovane, da chi deve crescere e deve migliorare tanto a livello di personalità. Una volta c’era Ronaldo che prendeva quei palloni e costava una fortuna. Una volta c’erano i Dybala, i Tevez, adesso ci dovrebbe essere per costo di stipendio Dybala o Koopmeiners a gestire quei momenti. In Supercoppa ma avevamo visto già con Venezia e Fiorentina la gestione finale non è stata buona”.

Pavan: “Nei minuti finali Gatti non dovrebbe mai impostare”

Il giornalista ha proseguito: “Ha iniziato Federico Gatti a voler impostare. Scelta errata perché Gatti nei momenti finali non dovrebbe essere a impostare, anche perché non ha il piede delicato per farlo, ma a cercare di colpire in area, come ha fatto nel recupero. Secondo lancio sbagliato è stato quello di Fagioli, un pallone a metà senza capo né coda. Dal regista bianconero ci si aspetta di più, maggior crescita e personalità, tuttavia questa non la compri al supermercato, o ce l’hai o te la fai venire. Se Fagioli vuole impedirai deve crescere. Infine, terzo lancio sbagliato, Douglas Luiz. Con la Fiorentina aveva illuminato, contro il Milan è entrato un po’ in “ciabatte”, atteggiamento non accettabile se stai alla Juventus, perché se entri devi essere non determinato, ma iper-concentrato. Oltretutto da un giocatore con le sue doti, ti aspetteresti, sempre, qualcosa in più, cosa che non è successa”.