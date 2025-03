Pavan: “Genoa ultimo appello della Juventus”

Pavan ha parlato del prossimo impegno di campionato della Juve: per il giornalista, quello del Genoa può essere considerata un ultima chance

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juventus al Genoa. Ecco un estratto delle sue parole: “Ultimo appello, ultima chiamata, ultima occasione, la partita con il Genoa, complice anche qualche sfida insidiosa delle rivali è il perfetto incastro di campionato per provare a riprendersi e tentare di fare quei punti che possano avvicinare la Juventus alla zona Champions. Rispetto alla scorsa stagione quando la Juventus crollò e perse punti nel finale rischiando tutto, quest’anno i bianconeri non hanno già ottenuto l’obiettivo. Già dalla sfida con il Genoa, difficile, devono riprendersi per non finire con il perdere le residue speranze di quarto posto”.

Pavan: “Per Thiago Motta non ci saranno altre chiamate”

Il giornalista ha proseguito: “Rispetto alla scorsa stagione quando la Juventus crollò e perse punti nel finale rischiando tutto, quest’anno i bianconeri non hanno già ottenuto l’obiettivo e già dalla sfida con il Genoa, difficile, devono riprendersi per non finire con il perdere le residue speranze di quarto posto. (…) Per Thiago Motta, al quinto posto, a meno uno dal quarto posto, è il chiaro momento dell’ultimo appello. Non ci possono essere altre chiamate, considerando che la settimana successiva ci sarà la trasferta con la lanciatissima Roma. Sarebbe auspicabile arrivarci, almeno con un minimo vantaggio per non vedersi sorpassati nello scontro dell’Olimpico. Motta si gioca molto, non sappiamo come stia gestendo questo momento, la speranza di tutti i tifosi, o quasi, è che possa rimettere la barca in sesto, per provare, quanto meno, a lottare per la quarta piazza, fino alla fine”. Leggi anche le parole di Luigi De Neri sulla differenza tra la sua Juve e quella attuale <<<