Delneri: "La mia Juve come quella attuale? No, è diverso..."

Gigi Delneri, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del momento complicato.

Gigi Delneri, ex allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole al Messaggero Veneto: “La Juve attuale come la mia? No, anche perché le analisi non sono sempre veritiere. La mia era una squadra in evoluzione, doveva essere un anno di transizione e comunque non ci furono gli investimenti fatti nella scorsa estate. Noi prima degli infortuni di Quagliarella e Iaquinta eravamo terzi in classifica. Poi qualcosa sbagliammo, questo è indiscutibile”.

Su Thiago Motta

“Alla Juve devi giocare sempre per vincere non importa dove, come e quando. Il calcio di Motta è quello di un progetto a lungo termine, fatto sulla cultura del fraseggio, ma Torino non è Bologna, in Emilia danno il tempo di sbagliare ad allenatore e giocatori, alla Juventus no. Poca Juventinità? Beh, in effetti non ci sono giocatori di lungo corso che possono trasmettere questo senso di appartenenza che è un concetto determinante. Io avevo Del Piero e Marchisio e poi Buffon che rientrò dopo l’operazione alla schiena. Calciomercato? Non hanno trovato un ruolo chiaro e definitivo. Cambiano spesso posizione e questo li ha mandati in confusione. Quello di far cambiare posizione ai propri calciatori fa parte della filosofia di Motta che non mi trova molto d’accordo”. Intanto ecco le parole di Marotta<<<