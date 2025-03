Pavan: “Atalanta prova del nove della Juventus”

Massimo Pavan ha parlato delle ambizioni Scudetto della Juventus: per il giornalista, la sfida all'Atalanta sarà la cosiddetta prova del nove

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della Juventus reduce dal successo in Serie A contro l’Hellas Verona. Ecco le sue parole: “Continuiamo a lottare, continuiamo così, non fermiamoci, ma soprattutto non scendiamo dalle barricate, tensione alta, attenzione massima ma soprattutto pronti a lottare su tutti i fronti. La Juventus ha un grande compito da qui in avanti: riconquistare tutto e tutti, cosa in parte avvenuta contro il Verona ma non parliamo del Real Madrid, del Verona. La vera prova del nove, la macchina della verità per tornare a vestire in bianconero sarà la sfida di domenica prossima contro l’Atalanta che bisognerà giocare come una finale di coppa del mondo perché vale il terzo posto sul serio, obiettivo che potevamo considerare come irraggiungibile fino a qualche settimana fa ma oggi assolutamente alla portata”.

Pavan: “Con l’Atalanta sarà la partita della vita”

Il giornalista ha aggiunto: “Ieri è stata la giornata della divisione, perché i tifosi hanno criticato, anche giustamente, ma poi alla fine anche degli applausi finali per il quarto posto riconquistato ai danni della Lazio e per la sfida al terzo posto che ci sarà domenica prossima con i biancocelesti che, forse, tiferanno Juventus perché potrebbero con una vittoria portarsi anche loro a ridosso dei bergamaschi. Domenica sarà la partita della vita, la Juventus ha, come l’Atalanta quasi una settimana piena per preparala, all’andata un pareggio giusto, questa volta bisognerà fare di meglio per vincere consapevoli che l’Atalanta fuori casa in campionato si esalta e che la partita sarà difficilissima”. Leggi anche le parole di Thiago Motta nel post Juve-Verona <<<