Juve, Thiago Motta: “Lotta scudetto? Dobbiamo pensare a giocare a calcio”

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di Serie A contro il Verona

Al termine della partita contro il Verona l’allenatore della Juve Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Oggi ho visto tutto molto bene. Nel primo tempo abbiamo creato tantissimo ed è mancato il gol. Era importante segnare per far cambiare la gara, come si è visto nel secondo tempo. La partita è stata molto più aperta. Sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato che hanno voglia e che sanno giocare a calcio”.

Sulla lotta scudetto: “Oggi mi concentro sulla gara che abbiamo fatto e sui tre punti molto importanti che abbiamo fatto. Ora avremo dei giorni dove mi auguro di recuperare qualcuno. La prossima settimana avremo una partita importante contro l’Atalanta che è una squadra molto forte. Dobbiamo concentrarci su questa partita e poi comunque partita per partita. La cosa più importante è giocare a calcio”.

Su Koopmeiners: “È un giocatore importante per noi e un giocatore che può occupare tanti ruoli nel campo. È un ragazzo con qualità fisica e tecnica. Riesce a rendere bene nel calcio che vogliamo fare. Sa quando cambiare posizione e cosa fare per mettere in difficoltà la fase difensiva avversaria. Sono contento perché se lo merita. È un grande giocatore ed è un privilegio averlo dalla nostra parte. Io l’ho sempre difeso perché lo vedo in allenamento e so quello che può fare”.

“Io non vieto niente ai miei giocatori soprattutto nella fase offensiva. Penso che i ragazzi oggi hanno fatto molto bene. I ragazzi hanno tantissima libertà per dimostrare la loro qualità”, ha concluso.