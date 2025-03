Quintiliano: “La Juve ha cicatrizzato la doppia uscita dalle coppe”

Quintiliano ha parlato dei risvolti dell'ultimo successo in Serie A: per il giornalista, la squadra starebbe superando le delusioni di coppa

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha parlato dello stato di forma della Juventus in vista dell’ultima parte di stagione. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juve non ha cancellato, ma certamente ha iniziato a cicatrizzare la doppia ferita causata dall’uscita prematura dalle Coppe. In campionato quinta vittoria di fila, quarto posto riconquistato, con due punti di vantaggio sulla Lazio e, udite udite, -6 dalla vetta. Quindi discorso scudetto riaperto? Yildiz usa il plurale e dice: “Noi ci crediamo”. Motta frena: “Mi godo questi tre punti”. Come sempre, l’allenatore ragiona step by step e probabilmente è giusto così. Sognare non costa nulla è il motto di alcuni tifosi”.

Quintiliano: “Con il Verona spicca la prova di Thuram”

Inoltre, sulla prestazione dei singoli contro l’Hellas Verona, il giornalista ha detto: “Nella serata dello Stadium, spicca senza dubbio Thuram e non solo per il gol del vantaggio, con cui si fa perdonare la clamorosa occasione fallita intorno al quarto d’ora. Khephren risulta dominatore del centrocampo, unendo come sempre muscoli e corsa, senza però rinunciare alla tecnica. Thiago ora sei convinto della sua inamovibilità? Nella gara contro l’Hellas c’è gloria anche per Koopmeiners. Subentrato a McKennie e utilizzato esterno, l’olandese realizza la rete con cui viene congelato il risultato. Potrebbe essere la tanto auspicata svolta. Appendice dedicata ad arbitro e Var per aver negato un calcio di rigore alla Juve, causa fallo di mano netto in area di Ghilardi. Ma questa è un’altra storia. Anzi, sempre la stessa”. Leggi anche le parole di Thiago Motta nel post Juventus-Verona <<<