Pavan: “Alla Juventus servono ancora due difensori”

Massimo Pavan ha parlato della campagna acquisti della Juventus: per il giornalista, i bianconeri necessiterebbero di altri due difensori

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha fatto il punto sulla campagna acquisti della Juventus. Ecco le sue parole: “Per completare il lavoro, servono due difensori, ne servono due perché Bremer e Cabal sono ai box e ci rimarranno per un po’. I nomi sono sempre gli stessi, ma non è detto che spunterà e si vedrà un nome nuovo. Del resto Alberto Costa non l’avrebbe mai ipotizzato nessuno e lo stesso si poteva dire per Kolo Muani, visto il costo dell’ingaggio.

Quindi, dal punto dei difensori viste le difficoltà con Araujo e Tomori non è detto che possa venir fuori un nome a sorpresa. Per questo non non ci sorprenderebbe se si bussare in casa Empoli e prendesse quota il nome di Ismaijli. Oppure, si trovassero altre situazioni interessanti in squadre che in un modo o nell’altro potrebbero cedere un giocatore che non gioca o che gioca poco. Sentiamo aria di sorpresa, vedremo…la situazione è che siamo al 50%”.

Pavan: “Completato il 50% del lavoro”

Il giornalista ha aggiunto: “Cristiano Giuntoli in una settimana ha completato il 50% del lavoro andando a trovare il sostituto di Danilo cosa che chiedevamo già da tempo e poi la mossa che è stata sicuramente la più importante, andando a trovare anche il l’attaccante che serviva, perché chiaramente la situazione di Milik non lascia nessuno tranquillo e costringe la Juventus a prendere un’alternativa ad Dušan Vlahović, visto che i vari esperimenti che sono stati fatti con Yildiz, Nico Gonzalez e Koopmeiners sono stati poco fruttiferi.

Ecco quindi due giocatori: Alberto Costa, un giovane di belle speranze e Randal Kolo Muani, un giocatore da rilanciare, profili perfetti per quello che aveva detto Cristiano Giuntoli in questa settimana. Occasioni e si tratta proprio di occasioni chiaramente. Probabilmente non tutti e due avranno o otterranno il massimo come già stato fatto in estate, dove alcuni hanno brillato di più ad alcuni hanno brillato di meno, ma almeno uno dei due sarà un valore aggiunto e questo partendo già dalle basi di questi mesi è sicuramente qualcosa”.