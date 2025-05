Pavan: “Adzic sarà utile nella Juventus del domani”

Massimo Pavan ha palato del centrocampista della Juventus, Vasilije Adzic: per il giornalista, un giocatore utile per il futuro della squadra

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del centrocampista della Juventus Next Gen, Vasilije Adzic. Ecco un estratto delle sue parole: “Anche quest’anno la Juventus ha trovato un giocatore di valore che potrà sicuramente fare la differenza da qua in avanti per la prima squadra, visto che in Next Gen nelle fasi finali a partire dalla gara col Benevento non sarà utilizzabile. Parliamo di Adzic, giocatore che è arrivato in estate a Torino e che dopo qualche piccolo spezzone in prima squadra è riuscito ad imporsi in maniera straordinaria in Next Gen, risultando uno dei giocatori fondamentali nella corsa play-off. Purtroppo non sarà utilizzabile nella fase finale, non avendo raggiunto le 25 presenze minime fondamentali per giocarli. Tuttavia, è un giocatore che ha fatto una grande esperienza e che potrà essere utile sia per la Juventus di domani, sia come eventuale giocatore da mandare in prestito per far crescere”.

Pavan: “Adzic non unico talento che sta esplodendo”

Il giornalista ha proseguito: "(..) Adzic è solo uno dei talenti che stanno esplodendo, che stanno facendo bene e che si stanno confermando come potenzialmente pronti per la Next Gen. Se Semedo a Afena Gyan un pochino hanno deluso e ci aspettavamo qualcosa di più, possiamo dire, invece di altri che hanno dimostrato qualcosa di interessante. Alessandro Pietrelli è sicuramente uno di questi. Dodici presenze, tre gol, ma anche tante sgroppate e la sensazione che possa essere un calciatore assolutamente interessante per la Juventus di domani. Lo stesso possiamo dire di Pedro Felipe, purtroppo fermato da un grave infortunio e di Gil Puche, difensore che si è messo in bella mostra. Infine, Riccardo Turicchia che ha dimostrato di essere un giocatore affidabile e di prospettiva dopo un periodo non illuminante in serie B".