Juve Next Gen, data e orario della prima sfida playoff

ll sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche del calendario dei playoff.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della sfida dei playoff. Ecco il comunicato: “Sarà domenica 4 maggio 2025 alle ore 20:00 la prima sfida del play-off di Serie C per la Juventus Next Gen. I bianconeri, in gara secca, affronteranno al “Ciro Vigorito” di Benevento la formazione campana in occasione del primo turno della fase finale del Girone C di Serie C”.

Sulla partita

“La squadra di Massimo Brambilla avrà a disposizione un solo risultato: la vittoria. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, infatti, a passare il turno sarà il Benevento in quanto posizionatosi più in alto dei nostri ragazzi in classifica al termine della regular season”. Intanto ecco le parole di Di Napoli<<<