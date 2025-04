Juve Next Gen, ai playoff sfida con il Benevento

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche dell'avversario nei playoff.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “La Juventus Next Gen, dopo aver conquistato la qualificazione ai playoff con un turno d’anticipo, chiude la sua regular season con una sconfitta per 2-1 contro l’ACR Messina allo stadio San Filippo-Franco Scoglio nell’incontro valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C del campionato di Serie C. Dal prossimo weekend al via i playoff: domenica 4 maggio, la Juventus Next Gen affronterà in trasferta il Benevento. LA PARTITA Partono forte i padroni di casa che si rendono pericolosi dopo pochissimi secondi con la potente conclusione di Tordini che termina sul fondo; sono molto alti i ritmi dei primi minuti di gara e al decimo giro d’orologio arriva la prima occasione per i giovani bianconeri con il triangolo fra Pietrelli e Guerra che porta al tiro in acrobazia di quest’ultimo che finisce a lato di poco. Al 13° arriva una svolta nell’incontro con Gil Puche che atterra Petrucci lanciato in contropiede e con il direttore di gara che estrae il cartellino rosso per il difensore spagnolo. Dieci minuti più tardi i siciliani trovano la via del gol con Tordini che supera Garofani rompendo l’equilibrio allo stadio San Filippo-Franco Scoglio”.

Le altre occasioni

“Spingono ancora i padroni di casa ma è bravo Garofani a respingere il colpo di testa di Luciani; numero uno della Next Gen che però non può nulla al 28° quando, sempre Luciani di testa, insacca il 2-0 dell’ACR Messina. I giovani bianconeri provano a reagire, nonostante l’inferiorità numerica, con un tiro di Anghelè che però non riesce a superare l’estremo difensore di casa: a Messina la prima frazione termina con i giallorossi avanti di due reti. Nella ripresa parte subito forte il Messina, con Gelli pericolo di testa dopo meno di 120 secondi dal ritorno in campo che impegna ancora una volta Garofani. I bianconeri però hanno bisogno di una scossa e al 4° minuti del secondo tempo arriva: a colpire è Armadio, che segna su assist di Guerra e accorcia le distanze sul 2-1 nonostante l’inferiorità numerica. L’ennesima conferma di una partita aperta e molto divertente invece arriva grazie ai padroni di casa che al 54° costringono Garofani a un’altra grande parata – questa volta sul “quasi omonimo” Garofalo. Mister Brambilla prova a cambiare qualcosa inserendo forze fresche dalla panchina, ma nella fase centrale della ripresa la gara cala in parte di intensità, mentre la fine delle speranze di rimonta dei bianconeri arriva con la seconda espulsione del match ai danni della Next Gen – con Citi costretto a lasciare il campo al minuto 88 e con gli ospiti che terminano in nove uomini la gara. Finisce così, con la vittoria per 2-1 in favore dell’ACR Messina”. Intanto ecco le parole di Nico<<<