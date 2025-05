Pavan: “Adeyemi tornato nei radar della Juventus”

Massimo Pavan ha parlato dell'attaccante, Karim Adeyemi: per il giornalista, il giocatore sarebbe nuovamente obiettivo della Juventus

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’attaccante del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Per il giornalista, il calciatore sarebbe un obiettivo della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Per la Juventus tra le varie ipotesi per l’attacco del futuro, ci sarebbe il possibile ritorno di fiamma per Karim Adeyemi: il tedesco torna obiettivo di mercato. Karim Adeyemi al centro del mercato bianconero. Dopo un’ottima stagione con il Borussia Dortmund, l’esterno offensivo tedesco è tornato nei radar della Juventus, che già nel 2024 aveva tentato di portarlo a Torino. Con 35 presenze, 12 gol e 9 assist in tutte le competizioni, Adeyemi si è affermato come titolare fisso al Signal Iduna Park, attirando nuovamente l’interesse di diversi top club europei”.

Pavan: “Nella scorsa estate si è virati su Gonzalez e Conceicao”

Il giornalista ha proseguito: "L''esterno tedesco rappresenta un profilo ideale per il progetto juventino. Il club torinese si prepara quindi a un nuovo assalto, con la speranza di chiudere questa volta un colpo di mercato di altissimo livello, magari andando a investire quei 30 milioni risparmiati da Francisco Conceiçao che non dovrebbe essere riscattato. La Juventus era già vicina a Karim Adeyemi nell'estate 2024. Durante il tour estivo in Germania, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si era recato a Monaco per incontrare la famiglia del giocatore, che funge anche da rappresentanza diretta. Le parti erano molto vicine a un accordo, ma alla fine l'operazione non si concretizzò. I bianconeri virarono così su altri profili: Nico González e Francisco Conceição".