Mercato Juve, torna di moda Adeyemi: il piano di Giuntoli

La Juve torna a pensare ad Adeyemi in vista della prossima estate: le ultime novità sul mercato bianconero e il piano di Giuntoli

Il mercato di gennaio è finalmente terminato e la Juve si è garantita tutti gli acquisti di cui aveva bisogno, chiudendo anche alcune cessioni utilissime al bilancio. Un grande club come quello bianconero, però, non può mai fermarsi e per questo Giuntoli ha già cominciato a pensare al prossimo mercato invernale. Secondo Tuttosport la Vecchia Signora sarebbe tornata a pensare ad Adeyemi, obiettivo di mercato a gennaio del Napoli.

Mercato Juve, Adeyemi in estate? Le ultime novità

Nel corso dell’estate 2024 Adeyemi è stato a lungo monitorato dalla Juve, che poi però ha preferito non affondare il colpo. L’esterno tedesco del Bayern Monaco è quindi finito nel mirino del Napoli a gennaio, valutato come possibile sostituto di Kvaratskhelia. Gli azzurri non sono però riusciti a trovare un accordo con il BVB e per questo il giocatore è rimasto in Germania. Il suo futuro potrebbe però essere comunque in Italia. La prossima estate, infatti, i bianconeri potrebbero tornare all’assalto, forti di due punti a favore. Il primo è che il giocatore ha espresso più volte la volontà di lasciare Dortmund e il secondo sarà il suo contratto, in scadenza a giugno 2027. Adeyemi avrà quindi un solo anno di contratto e la Juve potrebbe provare a prenderlo per meno di 45 milioni, cifra offerta dal Napoli a gennaio e rifiutata. Nel frattempo la Juve lavora alla cessione di Vlahovic nel 2026: scelto il sostituto <<<