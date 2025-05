Colpo dal Real Madrid, la Juventus prova il colpaccio di mercato

La Juventus starebbe facendo delle serie valutazioni su un possibile colpo che arriverebbe dal Real Madrid: il punto

C’è un gran bel da fare in casa Juventus. Cristiano Giuntoli è già a lavoro per impostare le strategie di calciomercato della prossima estate, l’obiettivo è costruire una grande rosa che possa svolgere una grande stagione. C’è tanta delusione da cancellare via e la società ci prova a suon di spese sul mercato. O almeno quella è l’idea. Molto dipenderà dalla qualificazione in Uefa Champions League: il quarto posto porta denari e prestigio, senza sarà difficile convincere i grandi giocatori a sposare la causa bianconera. Ma intanto, si lavora di già. Sperando l’epilogo della Serie A sia positivo. E si guarda proprio ai suddetti top player. Giuntoli, ad esempio, pare abbia busso alla porta del Real Madrid.

Juventus: obiettivo dal Real Madrid

La Juventus guarda in casa Real Madrid, dove il nome di Aurélien Tchouaméni stuzzica la fantasia della dirigenza bianconera. Anche il Real, come la Juve, viene da una stagione negativa e sta studiando una mini rifondazione della rosa. Ed ecco allora che il centrocampista francese, classe 2000, potrebbe infatti essere tra i sacrificabili al termine di una stagione poco brillante per il Real. Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, i dirigenti del club merengue starebbero considerando l’ipotesi di una sua cessione, nell’ambito di un possibile rinnovamento della rosa previsto per l’estate. Questo potrebbe facilitare una potenziale trattativa che comunque appare ben lungi dall’essere facile: Tchouaméni è un giocatore giovane che vanta già tanta esperienza europea. Il Real Madrid, pure accettasse di venderlo, non lo lascerebbe a peso leggero. Ecco allora che anche questa operazione, come molte altre, potrà sbloccarsi solo grazie alla qualificazione in Champions League. La Juve ha un sacco di motivi per vincere le ultime due partite di Serie A e centrare il quarto posto. Da oggi ne ha uno in più: Aurélien Tchouaméni.