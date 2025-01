Pavan: “Acquisti? La Juve non vuole farsi prendere per il collo”

Pavan ha parlato delle strategie della Juventus sulla campagna acquisti: i bianconeri starebbero pazientando nonostante le necessità di rosa

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del momentaneo immobilismo in entrata della Juventus nella campagna rafforzamento. Ecco cosa ha scritto: “C’è un po’ di apprensione nel mondo bianconero: la Juventus non acquista nessuno, il difensore non è ancora arrivato, Milik è rotto, Vlahovic non ha un sostituto. E’ tutto vero, dannatamente vero, ma la Juventus, oggi come oggi, non ha risorse da buttare, in estate è stato fatto uno sforzo importante, qualche operazione è andata a buon fine, qualche altra ha avuto degli intoppi e chi è arrivato non ha reso come ci si aspettava, tuttavia, la Juventus non vuole farsi prendere per il collo e strapagare i calciatori”.

Pavan: “Qualcuno arriverà. I tifosi devono stare tranquilli”

Il giornalista ha proseguito: “La dirigenza sta cercando il giusto compromesso per evitare il campo minato, come per Todibo, che sarebbe costato 40 milioni e che in Inghilterra non ha reso per niente, vuole limitare al massimo i rischi e questo non è facile. Serve un grande aiuto dei diretti interessati ma sicuramente arriverà qualcuno, uno o due difensori di livello ed un ‘attaccante, anche alla luce dei problemi di Arek Milik, calciatore che purtroppo non sta dando la minima affidabilità fisica. Le sensazioni è che qualcuno arriverà, si spera il prima possibile, i tifosi devono stare tranquilli”.