Pauluzzi: “La Juventus non dovrebbe pensarci troppo per David”

Valentin Pauluzzi ha parlato dell'attaccante Jonathan David: per il giornalista, il calciatore sarebbe una grande occasione per la Juventus

Intervistato per TJ, Valentin Pauluzzi ha parlato dell’attaccante del Lille, Jonathan David, profilo che sarebbe attenzionato anche dalla Juventus. Su di lui, la firma de L’Equipe ha detto: “Un giocatore con questi numeri, quell’età, quella esperienza in Champions, a parametro zero è da prendere senza pensarci troppo. Operazione poco rischiosa sul piano economico e la Juve ha bisogno di aggiungere attaccanti anche solo da un punto di vista numerico del suo organico dato che nessuno è sicuro di rimanere tra Milik, Vlahovic e Kolo Muani“.

Pauluzzi: “Thuram crescerà ancora”

Inoltre sull'impatto di Khephren Thuram in Italia e Adrien Rabiot al Marsiglia, il giornalista ha aggiunto: "Thuram è un centrocampista straripante ma anche molto bravo tecnicamente, testa fatta bene come il papà, il fratello, e citiamo pure la povera mamma alla quale non si dà quasi mai merito. Sostanza e qualità, come la tradizione dei grandi centrocampisti della Juve. Un marchio tutto bianconero. Crescerà ancora. Rabiot? Mi pare che la Juve lo abbia aspettato a lungo l'estate scorsa, rischiando pure di mettersi in difficoltà sulla costruzione del suo centrocampo. La loro storia era finita e non è mai veramente sbocciata. Koopmeiners e Douglas meritano di essere aspettati almeno fino alla fine della prossima stagione. Inutile fare un'altra rivoluzione a centrocampo".