Mercato Juve, David allo scoperto: “Sarò libero a fine stagione”

David tornerà nel mirino della Juve? Le parole dell'attaccante canadese sul suo futuro: "Spero di giocare in un grande club"

Il futuro dell’attacco della Juve è al momento ancora un grande punto di domanda. C’è Kolo Muani, sì, ma il francese è a Torino in prestito secco e non è detto che resti. Giuntoli prima del PSV ha detto: “Kolo Muani? Per ora non ci sono stati contatti, ma i rapporti con il PSG sono ottimi. Il ragazzo ha una forte volontà di restare con noi e anche da parte nostra c’è il desiderio di trattenerlo. Siamo molto fiduciosi per il futuro”. Fiduciosi ma non certi. Una differenza sottile ma fondamentale. Senza qualificazione alla prossima Champions League, infatti, sarà difficile convincere il giocatore e soprattutto avere il denaro necessario a comprarlo. Questo a meno di una cessione di Vlahovic, che resta forse il dilemma più grande e difficile da risolvere.

Juve, torna di moda David per il mercato?

In quest’ottica di incertezza potrebbe tornare di moda il nome di Jonathan David. L’attaccante canadese è in scadenza di contratto con il Lille e non rinnoverà. Il classe 2000 intervistato da Onze Mondial ha infatti detto: “Sì, sarò libero alla fine della stagione. E per quanto riguarda il mio futuro, spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del mondo, se ci riuscirò”. Nel frattempo può arrivare un colpo a sorpresa: contatti avviati con… <<<