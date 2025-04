Pastore: “Juve-Lecce? I bianconeri hanno l’obbligo di vincere”

Giuseppe Pastore, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di questa sera contro il Lecce.

Giuseppe Pastore, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del match contro il Lecce. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Una partita da vincere, la Juventus ha buttato via parecchi punti quest’anno in casa contro medio piccole, soprattutto nella gestione Motta e nell’idea di fare quei 18-19 punti che dovrebbero bastare per arrivare nelle prime quattro, queste sono le partite da vincere. Esattamente come quella contro il Genoa, che poi ti possono anche permettere di non vincere gli scontri diretti. Se vinci quelle facili – che la Juventus avrà con Venezia, col Monza, con il Lecce – è quasi fatta”.

Sul Lecce

“Quindi va interpretata in questo modo, con grande attenzione, contro una squadra in grande crisi che non riesce a fare i punti che le servono ed è attesa anche da un calendario molto difficile, quindi il Lecce arriva da varie situazioni complesse. Proprio per questo serve una Juve tranquilla, che farà valere – secondo me – la sua superiorità soprattutto in mezzo al campo e dovrà giocare per vincere la partita anche se, avendo segnato solo due gol in due partite con Tudor, mi pare che i problemi offensivi che aveva denunciato prima dell’esonero di Thiago Motta, un po’ siano rimasti ecco”. Intanto ecco le parole di Savona<<<