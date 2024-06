Pasquato: “Ricordo benissimo ancora l’esordio con la Juve”

Christian Pasquato, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'esordio.

Christian Pasquato, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Ricordo in maniera indelebile il mio debutto in bianconero e conservo sul comodino una foto di quel momento. Sono arrivato a Torino a 14 anni e ho giocato nel settore giovanile fino alla Primavera, prima di vincere una Supercoppa di categoria con mister Chiarenza nel 2008. Poi c’è stato il mio giro d’Italia e d’Europa tra le categorie che sto ancora vivendo. Ero tifoso del Milan da bambino, ma giocare alla Juventus ha poi cambiato tutto. Ho vissuto i tempi di Moggi, per me la Juve rappresenta uno stile di vita. Quando non andavo a scuola non mi facevano allenare… per capirci. L’esperienza a Torino mi ha formato come ragazzo e quindi come uomo. Da lì in poi ho capito in che modo avrei dovuto affrontare le cose della vita”.