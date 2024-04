Pasquato: “Il gioco di Allegri penalizza gli attaccanti della Juve”

Cristian Pasquato, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TVPlay: "Tutti sappiamo il tipo di gioco che fa Allegri e di conseguenza i giocatori d’attacco sono un po’ più penalizzati e devono ricoprire molto più campo. Quando devi strappare per 50-60 metri non è facile arrivare sempre lucidi sotto porta. Se Chiesa giocasse al Milan o all’Inter secondo me si potrebbe esaltare di più. Dipende tutto dallo stile di gioco di una squadra. In ogni caso se giochi alla Juventus sei un campione e Chiesa sta facendo una buona stagione, la gente si aspetta sempre tanto da questi giocatori".