Partum: “Futuro di Milik lontano dalla Juventus”

Antoni Partum ha parlato dell'attaccante della Juve, Arkadiusz Milik: per il giornalista, il calciatore lascerà i bianconeri a fine stagione

Intervistato per TJ, Antoni Partum ha parlato del futuro dell’attaccante della Juventus, Arkadiusz Milik. Ecco le sue parole: “Secondo me, Milik potrebbe finire al Bologna o al Como, che hanno due progetti molto interessanti. Castro segna regolarmente gol in rossoblù, ma il club ormai lotta per l’accesso alle coppe europee e Milik potrebbe essere utile per la rotazione. A Como c’è entusiasmo e per giunta, la città si trova in un vero e proprio paradiso. Cutrone è un buon attaccante, ma penso che Arek gli sia superiore. E un giocatore esperto, il suo nome è piuttosto importante, quindi andrebbe bene per una squadra giovane. Lui ha un cv impressionante: Bayer Leverkusen, Ajax, Napoli, Olympique Marsiglia, Juventus. Dobbiamo ricordarcelo”.

Partum: “Motta può fortemente rimpiangere Milik”

Inoltre, sull'assenza del giocatore in questa annata, il giornalista polacco ha aggiunto: "Motta lo può fortemente rimpiangere, perché Vlahović non aveva un sostituto e ne aveva chiaramente bisogno. Ci sono stati anche esperimenti infruttuosi con Koopmeiners nel ruolo di falso "9", quindi forse un Milik in salute avrebbe potuto un po' alleviare il peso del serbo… Ma ora la situazione è diversa: Kolo Muani è arrivato a Torino nel mercato invernale, dunque non vedo quanto potrebbe essere impiegato. Soprattutto perché la squadra è uscita dalla Coppa Italia e dalla Champions League".