Parma-Juventus 1-0: termina il primo tempo

La Juventus affronta il Parma in una sfida difficile e ostica. Segui il LIVE dell'incontro qui su Juvenews.

La Juventus sfida il Parma nel monday night della trentatreesima giornata di campionato. Segui il LIVE della partita qui su Juvenews.

Le squadra iniziano il riscaldamento

1′ – Inizia la gara.

2′ – Subito Locatelli vicino al gol con un gran tiro dalla distanza. Palla fuori di poco.

11′ – Doppio cambio per infortunio per il Parma: fuori Bernabe e Vogliacco, dentro Estevez e Hainaut.

25′ – Primo giallo del match: a riceverlo è Sohm del Parma.

39′ – Occasione per la Juventus: Vlahovic in area perde il tempo e non riesce a calciare da buonissima posizione.

45+1′ – Gol del Parma: Pellegrino svetta di testa su Kelly e porta in vantaggio i padroni di casa.

45+3′ – Termina il primo tempo.