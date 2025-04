Juve, i convocati per il Parma: out Koopmeiners, c’è Yildiz

In vista della sfida contro il Parma la Juve ha pubblicato la lista completa dei convocati: out Koopmeiners, c'è Yildiz.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi, Alberto Costa, Kelly, Renato Veiga

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Thuram, Douglas Luiz

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Adzic, Weah, Mbangula, Nico Gonzalez, Kolo Muani

Parma-Juve, le probabili formazioni

Per la Juve vincere sarà fondamentale ma il tecnico bianconero rischia di dover fare a meno di giocatori importanti come Yildiz e Koopmeiners, non al meglio. Chi giocherà al loro posto. Se Vlahovic è certo di una maglia da titolare, alle sue spalle i favoriti sono Nico Gonzalez e Kolo Muani. Occhio però a Conceicao che scalpita per scendere in campo dal primo minuto. Sulle fasce pronti Weah e Cambiaso, mentre a centrocampo ci saranno ancora Locatelli e Thuram. In difesa spazio a Kalulu, Kelly e Veiga, con Di Gregorio tra i pali.

Parma (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Man, Bonny. All. Chivu.

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic. All. Tudor.

