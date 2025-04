Juve, le partite iconiche nel weekend di Pasqua

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partite a Pasqua.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Serie A torna a giocare nel giorno di Pasqua dopo oltre 40 anni; una consuetudine per decenni dato che, fino al 1978, il massimo campionato italiano di calcio italiano prevedeva che tutte le squadre scendessero in campo anche nella domenica di Pasqua. Quest’anno invece la 33^ giornata si dipana nel corso dell’intero weekend di festa, ritagliando così un posto speciale alla squadra bianconera, con la Juventus attesa dal Parma nella gara in trasferta in Emilia per la serata di Pasquetta; lunedì 21 aprile alle ore 20:45. Per questo, abbiamo deciso di ripescare dalla recente memoria alcune delle soddisfazioni raccolte a ridosso della domenica di festa.

Gol d’autore, vittorie contro rivali storiche e match che hanno segnato un’intera stagione. Una, su tutte, la ricordano con grande gioia tutti i tifosi della Juventus. Il 7 aprile 2012, i bianconeri sono attesi da una partita molto importante, in trasferta a Palermo. Prosegue il testa a testa con il Milan che, lo stesso giorno, al pomeriggio, è stato sconfitto in casa dalla Fiorentina per 2-1. Se la Juventus dovesse vincere, significherebbe sorpasso in testa alla classifica! Gli uomini di Antonio Conte non deludono le aspettative, e vincono per 2-0 grazie ai gol, nel secondo tempo, di Bonucci e Quagliarella. Una Pasqua felice, preludio per la conquista di uno Scudetto speciale arrivato poi qualche settimana dopo. Ma le sorprese non finiscono qua. Sempre a ridosso di Pasqua, negli ultimi anni, il calendario del campionato ha messo di fronte alla Juventus più volte una rivale storica: l’Inter”.

Le altre informazioni

"E in tante occasioni, le cose per la Vecchia Signora sono decisamente andate per il verso giusto: nel 1994, nel 2001, nel 2008 e nel 2013, ad esempio. Prima di questa festività, inoltre, si è anche disputato un derby della Mole. Quasi venti anni fa, il 6 aprile 1996, allo stadio Delle Alpi, Torino e Juventus hanno incrociato le spade nell'ultima stracittadina pasquale: a vincere, anche in questo caso, sono stati i bianconeri. Dopo essere passati in svantaggio, gli uomini allora allenati da Marcello Lippi, hanno rimontato i granata grazie ad un autogol di Sogliano e ad una girata in porta di Gianluca Vialli. Chiudiamo con una citazione d'autore: c'è un giocatore infatti che, con il turno pasquale, ha sempre avuto un feeling molto particolare. Stiamo parlando di Alessandro Del Piero. L'ex numero dieci bianconero ha firmato l'ultima doppietta per la Juventus prima di Pasqua. Era il 23 aprile 2011, stadio Olimpico di Torino: Juventus-Catania termina 2-2. Inoltre, Del Piero detiene un altro record "pasquale": è il calciatore bianconero ad aver realizzato più gol in questo turno, da quando si assegnano i tre punti a partita: ben 8 marcature. Uno dei centinaia di record raccolti dal capitano juventino".