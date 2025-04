Parma-Juventus, le formazioni ufficiali: torna Kolo Muani dal 1′

La Juventus sfida il Parma in una partita complicata nel monday night. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

La Juventus, nel posticipo della trentatreesima giornata, affronta il Parma, in una sfida molto complicata per i bianconeri. La Vecchia Signora, infatti, arriva da 7 punti in tre partite, ma ha bisogno di punti per scavalcare il Bologna che ha vinto contro l’Inter. I crociati, invece, necessitano di punti per la lotta salvezza ed in casa hanno fermato ultimamente anche i nerazzurri, quindi non sarà facile tornare con il bottino pieno. I bianconeri si schierano con il solito 3-4-2-1, con Di Gregorio in porta, Kelly-Kalulu-Veiga in difesa, con il ritorno di Cambiaso a sinistra e la conferma di McKennie a destra. In mezzo al campo ci saranno ancora Locatelli e Thuram, con qualche metro più avanti Nico e Kolo Muani, che prende il posto di Yildiz, convocato ma a mezzo servizio. Come prima punta ancora spazio a Vlahovic, mentre Conceicao partirà dalla panchina. Per i padroni di casa, confermato il modulo 3-5-2: Leoni in difesa, Delprato e Valeri sulla corsie, con Bernabè in mezzo al campo. In avanti Bonny e Pellegrino.

Le formazioni ufficiali

PARMA(3-5-2): Suzuki; Leoni, Vogliacco, Valenti; Delprato, Bernabè, Keita, Sohm, Valeri; Bonny, Pellegrino. All. Chivu

JUVENTUS(3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico, Kolo Muani; Vlahovic. All. Tudor