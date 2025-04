Parma-Juve, rinvio assist a Tudor: Yildiz scalpita per un posto dal 1′

Il rinvio a domani della partita tra Parma e Juventus potrebbe aumentare le chance di Igor Tudor di schierare Kenan Yildiz da inizio gara

Kolo Muani-Vlahovic sì, Kenan Yildiz pure. L’improvviso addio del Santo Padre nel giorno di Pasquetta ha portato alla comprensibile sospensione delle partite di campionato previste per sabato, oltre che alla promulgazione di cinque giorni di lutto nazionale. Di fronte alla risonanza dell’avvenimento, lo sport e il calcio passa giustamente in secondo piano, per riprendere nel pomeriggio della giornata di mercoledì, tra cui in programma anche Parma-Juventus. Per la partita, slittata di due giorni, Igor Tudor potrebbe nuovamente disporre di uno dei suoi elementi cardine, ovvero Yildiz. Questi aveva avuto qualche piccolo acciacco in settimana ed era stato recuperato solo nel finale per la partita.

Tudor pensa alla staffetta Yildiz-Kolo Muani

Il recupero del gioiello turco potrebbe condurre il tecnico della Juventus a varare l’idea di gioco che, in caso di assenza di Yildiz, avrebbe portato Kolo Muani a candidarsi dal 1′ minuto. Per l’attaccante, sembrerebbe difficile poter scalzare il ritrovato Nico Gonzalez e, con Vlahovic sicuro di un posto, questi dovrebbe accomodarsi in panchina. Le chance che il giocatore possa però disputare quantomeno una fetta importante di partita sono molto alte. A quel punto, l’unica variazione rispetto al successo contro il Lecce dovrebbe essere il ritorno tra i titolari di Andrea Cambiaso. Leggi anche le ultime news di calciomercato sulla Juventus <<<