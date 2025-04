Mpasinkatu: “Parma campo difficile per la Juventus”

Malu Mpasinkatu, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima partita con il Parma.

Malu Mpasinkatu, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: “Lo spostamento di due giorni della partita non cambia molto per le due squadre, che affronteranno il match inseguendo i propri obiettivi. La Juventus cerca punti per riconquistare il quarto posto, mentre il Parma ha bisogno di allontanarsi dalla zona calda della classifica”.

Sulla gara

“Due giorni in più anzi possono aiutare a preparare meglio la partite. Parma non è un campo storicamente facile per la Juventus, che dovrà affrontare la sfida con la massima concentrazione, anche perchè si sta avvicinando lo scontro diretto con il Bologna. Personalmente trovo positivo ad oggi l’apporto di Tudor alla squadra, sta trasmettendo juventinità, anche raccontando dei propri trascorsi in una Juventus nella quale alcuni dei giocatori attuali non avrebbero trovato nemmeno spazio, oltre a questo credo che abbia dato serenità al gruppo”. Intanto ecco le ultime sulla Juve<<<