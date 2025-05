Parisio: “Credo nel riavvicinamento tra Conte e la Juventus”

Parisio ha parlato delle chance di riavvicinamento tra Conte e la Juventus: per il giornalista, il ritorno in bianconero sarebbe possibile

Intervistato a 1 Football Club, Gianni Parisio ha parlato del riavvicinamento tra Antonio Conte e la Juventus. Ecco le sue parole: “Da settimane si parla dell’ipotesi di un suo addio. Secondo me, Conte, a fine stagione, è molto probabile che lasci Napoli. C’è la sensazione — e leggiamo anche tanto a riguardo — di un suo riavvicinamento alla Juventus, ed io stesso ci credo abbastanza. Si vocifera addirittura che sia già stato a Torino. Nel caso in cui il Napoli non dovesse vincere lo Scudetto, sarebbe un’ulteriore scusa per lui per andare via”.

Parisio: “Conte ha già la testa altrove”

Il giornalista ha proseguito: “I problemi non mancano, secondo me: basti pensare a quanto accaduto con Kvaratskhelia, che non è stato sostituito quando il Napoli era primo, oppure al fatto che Conte non faccia giocare mai Okafor, per motivi che sembrano più legati a ripicche personali che a scelte tecniche. Si parla di De Bruyne come possibile acquisto, forse anche per lanciare segnali al mister. Però, davvero, secondo me Conte ha già la testa altrove. Scudetto? Il Napoli è ancora avanti di un punto, quindi ha tutto nelle sue mani. L’Inter deve vincere le prossime due partite e sperare che il Napoli inciampi di nuovo, magari proprio domani. In quest’ultimo periodo, però, il vero ostacolo per il Napoli è rappresentato da sé stesso: la tensione, l’ansia di vincere, giocano brutti scherzi”. Leggi anche le parole di Giuseppe Cruciani su Conte alla Juventus <<<