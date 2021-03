Paratici: “Siamo dove volevamo ad agosto. Rinnovo? A tempo debito”

Il dirigente della Juventus ha parlato intervistato a pochi minuti dall'inizio della partita

I bianconeri dovranno fare di tutto per vincere, in modo da prepararsi anche al meglio per la partita di martedì. Allo Stadium infatti arriverà il Porto per la sfida di ritorno valevole per gli ottavi di finale di Champions League, con Ronaldo e compagni che dovranno ribaltare la sconfitta per 2-1 subita all'andata allo stadio Do Dragao. Un momento cruciale quindi per la Juventus, costretta ad affrontarlo con diversi infortunati e indisponibili: Bentancur ha il COVID e non sarà delle due partite, con Arthur e Dybala che difficilmente riusciranno ad andare in panchina. Discorso diverso per De Ligt, Chiellini e Bonucci, che potrebbero recuperare per la partita contro i portoghesi.