Juventus-Napoli, c’è la data del recupero: il comunicato ufficiale

La Lega di Serie A ha ufficializzato la data del recupero di Juventus-Napoli

Dopo mesi di interminabili discussioni relative al recupero della sfida della terza giornata di campionato tra Juventus e Napoli , la Lega di Serie A , ha ufficializzato la data nella quale si disputerà il match. Come si vociferava ormai da un paio di settimane, la partita tra bianconeri e partenopei è stata fissata per mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 18:45. La calendarizzazione della sfida è stata effettuata in seguito all'eliminazione degli azzurri dall' Europa League , per mano del modesto Granada . Respinta, quindi, la richiesta del presidente napoletano, Aurelio De Laurentiis , che aveva avanzato la proposta di rinviare la disputa del match a causa dei tanti impegni dispendiosi troppo ravvicinati.

Infatti, il Napoli affronterà nella stessa settimana Roma, Juventuse Milan, mentre la Vecchia Signora se la vedrà con impegni sulla carte più agevoli, contro Cagliari e Benevento, con nel mezzo la gara contro i partenopei. Fino a ieri mattina, si pensava che la Lega stesse aspettando l'esito del ritorno degli ottavi di finale di Champions League per ufficializzare la data del recupero, ma alla fine oggi è risultato essere la giornata decisiva per porre, almeno per il momento, la parola fine sulla questione. Caso curioso e storico, per la prima volta in assoluto in Serie A si è disputata prima la partita di ritorno rispetto a quella di andata.