Le statistiche di Juventus-Lazio

Le due squadre in campo questa sera all'Allianz Stadium

redazionejuvenews

La Juventus è attesa questa sera dalla partita con la Lazio, in programma all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri cercheranno di dare seguito alla vittoria ottenuta contro lo Spezia per non perdere altro terreno dalla testa della classifica, e per prepararsi al meglio alla sfida di Champions League in programma sempre a Torino contro il Porto nella serata di martedì. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato le statistiche della partita di questa sera.

"154º confronto in Serie A tra Lazio e Juventus: avanti i bianconeri nel bilancio per 82 successi a 34 - 37 pareggi completano il quadro nel massimo campionato.

La Juventus è la squadra contro cui la Lazio ha perso più partite in Serie A: 82, almeno 15 più che contro qualsiasi altra avversaria. Dall'altra parte, la Lazio è la formazione contro cui i bianconeri hanno realizzato più gol in Serie A (272 - 1.8 di media a incontro).

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite di Serie A, subendo solamente due reti nel periodo: per i bianconeri è lo stesso numero di clean sheet ottenute nelle precedenti 28 gare di Serie A, in cui avevano subito una media di 1.3 reti a partita.

La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime quattro gare casalinghe in Serie A: l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di questo tipo è stata nel marzo 2018 (cinque), con Massimiliano Allegri in panchina.

La Juventus ha ottenuto 19 gol dai neoacquistinella Serie A 2020/21, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Nello specifico, le reti sono state firmate da Chiesa (sei), Morata (cinque), McKennie (quattro), Kulusevski (tre) e Arthur (uno).

Cristiano Ronaldo ha segnato 84 gol in carriera tra club e nazionale maggiore nel mese di marzo, solo nel mese di settembre (86 reti) ha fatto meglio. Ha, inoltre, segnato cinque gol in cinque partite contro la Lazio in Serie A: ha fatto meglio solamente contro il Parma (sei reti) e ha partecipato ad almeno una rete in tutte le cinque sfide con i biancocelesti nel torneo (cinque gol e un assist).

Solo Mkhitaryan, Calhanoglu e Lukaku (tutti a quota otto) hanno fornito più assist nella Serie A in corso di Álvaro Morata e Sergej Milinkovic-Savic (entrambi a quota sette)." (Juventus.com)