Paratici: “La societá ha fiducia in me. Complimenti all’Inter”

redazionejuvenews

La Juventus scenderà tra poco in campo contro l'Udinese alla Dacia Arena per cercare la vittoria. I bianconeri devono rispondere al Milan che ha vinto ieri sera la sua partita e si è portato a più tre punti sulla squadra di Andrea Pirlo. Una partita quella di oggi da vincere a tutti i costi, con Ronaldo e compagni che dovranno portare a casa i tre punti per non complicare ulteriormente una situazione di classifica già difficile, che vede quattro squadre impegnate a raggiugnere i tre posti rimasti per la prossima Champions League.

Qualificazione che i bianconeri dovranno centrare per non complicare anche le scelte di mercato di questa estate, che senza i soldi della qualificazione verrebbero ridimensionate come tutta la squadra. Cinque finali, a cui si aggiunge quella di Coppa Italia contro l'Atalanta, che la Juventus dovrà vincere a tutti i costi per cercare di concludere al meglio una stagione che l'ha vista abdicare il trono di regina della Serie A dopo nove anni.

Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida.

SULLO SCUDETTO DELL'INTER - "Sì, cogliamo l'occasione per fare grandissimi complimenti all'Inter, grandissimi complimenti ad Antonio, Sappiamo che dietro ogni successo ci sono passione, amore per quello che si fa, sacrificio, quindi grandi complimenti a loro. Noi sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere, quanta fatica abbiamo fatto per stare 3282 giorni come primi della classe, per tutto questo lungo periodo, ed è un'impresa storica quella che abbiamo compiuto noi. Credo unica nel calcio italiano e unica nello sport mondiale. Quindi grandissimi complimenti all'Inter, alla società, è uno scudetto meritato e adesso pensiamo a noi".

SULLA GARA - "Sì, al di là dei risultati delle altre, noi pensiamo a noi stessi, quindi cerchiamo di giocare al meglio questa partita e di portare a casa più punti possibili".

SU PIRLO - "No, io parlo con Pirlo ogni giorno, più volte al giorno, quindi non c'è stato bisogno questa settimana di affrontare argomenti particolare, se non quelli che affrontiamo tutte le settimane".