Conte: “Alla Juve sono stato fortunato perché ho trovato un presidente tifoso come Agnelli”

Il tecnico ha parlato

TORINO - Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di ieri contro il Crotone anche del suo passato alla Juventus: "Sono due situazioni di difficoltà enorme, da una parte e dall’altra. Avevo ottenuto la qualificazione con lo Spezia e mi chiamarono alla Juve, che era arrivata settima. Sono stato fortunato perché nel momento in cui ho iniziato quel percorso ho trovato un presidente tifoso come Agnelli e abbiamo battuto il Milan di Ibra, Gattuso e Nesta e l’Inter del triplate. Oggi con l’Inter ho fatto la scelta più difficile. Tanti si sarebbero nascosti dietro la storia e dietro tante cose. Io sono arrivato e mi sono messo in discussione. Rimango tifoso di tutte le squadre che ho allenato e oggi sono tifoso della squadra per cui difendo i colori. Non è stato semplice entrare nel cuore di tutti i tifosi interisti, non so se oggi sono nel cuore di tutti. Ma ho sempre dato tutto per questa squadra, così come ho sempre dato tutto per le squadre che ho allenato anche in passato. Questa volta mi sono messo in discussione in maniera ancora più importante, ma adesso che soddisfazione".