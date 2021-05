Calciomercato Juventus – Novità improvvisa: scambio folle!

Ci sono tante incognite sul futuro della Juventus e su quello di alcuni campioni della rosa. Una cosa è certa: la qualificazione in Champions sarà fondamentale per sedersi al tavolo delle trattative con una maggiore sicurezza, non solo economica. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, la squadra ha sì deluso quest'anno, ma può vantare tanti calciatori apprezzati in Italia e in Europa. E qui viene il bello. Grazie ad una sapiente opera di rinnovamento, la Juve potrebbe tornare grande già dal prossimo anno, abbinando cessioni intelligenti e acquisti che lo siano altrettanto. Proprio in tale ottica dalla Spagna arriva un'indiscrezione su un nuovo possibile scambio con il Real Madrid<<<