Paratici incontra Raiola: si riaccende la speranza per Pogba

Il ds bianconero e il procuratore sportivo si sono incontrati a Milano per discutere su alcuni giocatori.

Secondo l'esperto di mercato Paolo Paganini, Fabio Paratici e Mino Raiola si sono incontrati in centro a Milano per discutere su alcuni giocatori che segue il noto procuratore. Non si sa di cosa hanno parlato i due, sul piatto ci sono Haaaland, Donnarumma e Pogba , ma attenzione a De Ligt che potrebbe essere blindato dalla società bianconera con un mega contratto a vita. Tuttavia, Paganini è certo che c'è anche in ballo il futuro Van de Beek : “Un uccellino mi ha detto che ieri c’è stato un interessante incontro di mercato in un noto albergo del centro di Milano tra Paratici e Raiola. Avranno per caso riparlato di Pogba e non solo?! Lo scopriremo. So che Van de Beek di recente è passato con Raiola e lui lo vuole portare in Italia”.

Ma non basta vedere Ronaldo per acquistare Pogba, Donnarumma, Haaland e, nel caso, Van de Beek, soprattutto se c'è di mezzo anche l'ingaggio. Infatti sul piatto la Juventus potrebbe mettere anche Paulo Dybala. L'attaccante argentino è in discussione da inizio stagione e i ripetuti infortuni non gli sono stati d'aiuto. Ma in questo momento, i problemi fisici della Joya sono solo l'ultimo problema, in quanto si continua a parlare di contratto non rinnovato e in scadenza nel 2022. L'accordo in questi mesi non c'è stato , diventa sempre più probabile una separazione alla fine dell’anno.