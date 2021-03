Berbatov: “Ronaldo di ritorno al Real? Non ce lo vedo, tornare dove hai vinto non funziona”

L'ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo ha parlato del futuro del portoghese

La Juventus è ripartita subito in campionato dopo la cocente eliminazione dalla Champions League avvenuta per mano del Porto. I lusitani hanno infatti eliminato i bianconeri agli ottavi di finale grazie alla vittoria ottenuta per 2-1 allo stadio Do Dragao, e alla sconfitta per 3-2, maturata dopo i tempi supplementari, che li ha qualificati ai quarti di finale in virtù della regola dei gol in trasferta. La Juventus è stata l'unica squadra testa di serie al sorteggio a venire eliminata, e la delusione in casa bianconera è ancora tangibile, soprattutto nelle parole degli addetti ai lavori.

Andrea Pirlo ha riniziato oggi a lavorare alla Continassa dopo la vittoria contro il Cagliari di domenica, alla quale la squadra dovrà dare seguito domenica, quando alle 15 all'Allianz Stadium arriverà il Benevento di Simone Inzaghi, nell'ultima partita prima della sosta per le Nazionali, durante la quale il tecnico bresciano spera di recuperare più giocatori possibili in vista dello sprint di fine stagione. Da recuperare ci sono infatti 10 punti, con l'Inter prima in classifica e con una partita in più. La corsa dei bianconeri al primo posto sarà difficile, ma la squadra è concentrata e proverà fino in fondo ad approfittare di eventuali passi falsi della squadra di Antonio Conte. A fine stagione poi verranno risulte molte questioni, come quelle relative al futuro di alcuni giocatori, e soprattutto di Cristiano Ronaldo, al centro di speculazioni di mercato negli ultimi giorni.

L'ex attaccante bulgaro Dimitar Berbatov, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo per due anni ai tempi del Manchester United, ha parlato intervistato dai microfoni del quotidiano spagnolo AS, ai quali ha detto la sua sul futuro di CR7: "Cristiano ha sempre fame di nuovi traguardi e sfide. Tornare a Madrid in un ambiente che conosce bene, sarebbe una sfida, anche se credo che lui voglia uscire dalla sua comfort zone e non rientrarci. Magari vestire di nuovo la maglia del Real non è quello che desidera ad oggi, anche se per il Real sarebbe meraviglioso. Tornare dove hai vinto non funziona sempre nel calcio, io non ce lo vedo".