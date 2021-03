Calciomercato Juventus, Paratici sfida Guardiola: che colpo dall’Atalanta!

Una stagione particolare, ricca di partite e con un Andrea Pirlo al suo primo anno sulla panchina della Juventus. Tutti elementi che hanno esposto la rosa bianconera, spesso falcidiata dagli infortuni specialmente nelle ultime settimane. Sono...

redazionejuvenews

Una stagione particolare, ricca di partite e con un Andrea Pirlo al suo primo anno sulla panchina della Juventus. Tutti elementi che hanno esposto la rosa bianconera, spesso falcidiata dagli infortuni specialmente nelle ultime settimane. Sono emersi quelli che sono i limiti della squadra a disposizione di Andrea Pirlo. In questi ultimi giorni si parla con insistenza di un possibile rinforzo per l'attacco, ma un nuovo centravanti non sarà l'unica operazione per l'estate della Juve. I bianconeri infatti dovranno anche rivedere qualcosa sulle fasce. Se a destra la combinazione Cuadrado-Chiesa dà garanzie, a sinistra ci sono molti più dubbi.

Mercato Juve, duello col City per il talento dell'Atalanta

Gli infortuni di Alex Sandro e le prestazioni altalenanti di Bernardeschi hanno spesso costretto Andrea Pirlo a far giocare il giovane Frabotta. Il giovane classe 1999 non ha pienamente convinto, mostrando alcune lacune e per questo la Juve punterà su un nuovo esterno sul mercato. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter i bianconeri sono pronti a puntare con forza su Robin Gosens. L'esterno tedesco dell'Atalanta sta dominando in Serie A da diverse stagioni, come dimostrato anche quest'anno. Il numero otto dei bergamaschi è già arrivato in doppia cifra anche quest'anno, e in estate sarà uno dei nomi caldi del mercato.

La valutazione di Gosens è di circa 40 milioni di euro, e la Juve dovrà battere la concorrenza del Manchester City. Guardiola è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro per completare la sua difesa e il tedesco è in cima alla lista del tecnico catalano. Sulle tracce di Gosens ci sarebbe anche Antonio Conte, ma lì il problema è legato alla disponibilità economica dei nerazzurri, con Suning che deve decidere se vendere o meno. Forte degli ottimi rapporti con l'Atalanta, Paratici e Nedved vogliono battere le concorrenti, portando a Torino la fisicità e la vena realizzativa di Robin Gosens. E sul fronte centrocampo occhio a cosa può succedere alla mediana bianconera, destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<

17 marzo 2021 (modifica il 17 marzo 2021 | 10:26) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive]