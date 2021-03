Calciomercato Juventus, torna Pogba? “Raiola studia uno scambio clamoroso”

Tornano le voci su un possibile ritorno di Pogba nel prossimo calciomercato alla Juventus: Raiola studia uno scambio clamoroso

Per farlo però servirà un esborso importante, oppure un'operazione "fantasiosa". Ed ecco che entra in scena il solito Mino Raiola, pronto a chiudere uno scambio clamoroso. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com il procuratore di origini italiane sta architettando lo scambio con due suoi assistiti . Da una parte Paul Pogba, dall'altra Matthijs de Ligt. L'olandese è il grande obiettivo del Manchester United, che ha assolutamente bisogno di rinforzare la difesa dopo le prestazioni altalenanti di Harry Maguire. La Juventus non vorrebbe privarsi di de Ligt, ma la possibilità di arrivare a Paul Pogba è molto ghiotta e la società può pensarci seriamente.

L'operazione Pogba costerebbe alla Juve almeno 70 milioni, una cifra che in questo momento la società non può permettersi senza alcune cessioni importanti. I Red Devils darebbero il via libera al francese in uno scambio con de Ligt, ma la Juve poi dovrà prendere una decisione per la difesa. Rimanere con il solo Demiral oltre agli esperti Bonucci e Chiellini può essere rischioso, e per questo la società non vorrebbe lasciar partire de Ligt. La suggestione Pogba, però, stuzzica i dirigenti e fa sognare i tifosi. E proprio sul fronte centrocampo occhio a cosa può succedere alla mediana bianconera, destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<