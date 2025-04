Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dopo un giorno di riposo concesso da Igor Tudor alla squadra, di rientro nella notte di domenica dalla trasferta nella Capitale contro la Roma, questa mattina – martedì 8 aprile 2025 – la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa. All’orizzonte c’è il match contro il Lecce, in programma sabato 12 alle ore 20:45 all’Allianz Stadium e valido per la trentaduesima giornata di Serie A”.

Le informazioni sull’allenamento

“Tornando al lavoro odierno, il primo allenamento della settimana ha visto il gruppo diviso in due: chi ha giocato domenica sera contro la formazione giallorossa si è dedicato a una seduta di scarico, gli altri hanno svolto una serie di partitelle con focus sul pressing. Prima della sessione odierna un bel momento per tutti i giocatori, accolti al Training Center da un gruppo di ragazzi statunitensi che hanno partecipato alla Juventus Training Experience. Per domani l’appuntamento è nuovamente fissato al mattino”. Intanto ecco le parole di Amoruso<<<