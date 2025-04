Amoruso: “Juve? Tudor è una scelta giusta”

Nicola Amoruso, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Igor Tudor.

Nicola Amoruso, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a SportMediaset: “Credo che sia stata la scelta giusta, lui è un bravo allenatore e questo me lo conferma anche Iuliano, che gli ha fatto da secondo ad Udine e mi ha sempre parlato di un tecnico che sa gestire bene il gruppo e ci sa fare dal punto di vista della tattica”.

Su Motta

“Già in queste due partite ha fatto vedere qualcosa di diverso rispetto alla Juve di Motta, che purtroppo a Torino non ha reso come ci si sarebbe aspettati. Che genere di persona è? Igor è sempre stato un leader, uno che riesce a trasmettere il proprio pensiero al gruppo, ha la fama del duro e in parte è vero, ma è anche il primo a scherzare quando c’è la possibilità di farlo, conosce l’ambiente Juve ed ha tanta voglia di conquistarsi la conferma”. Intanto ecco le parole di Conceicao<<<