Rassegna stampa - Problemi Juve: Koop si ferma, Ismajli al posto di Bremer - JuveNews.eu

Dall'infortunio di Koopmeiners fino al possibile sostituto dell'infortunato Bremer: tutte le notizie di oggi sulla Juve

Oggi è venerdì 11 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il pare degli Azzurri: “Il rosso frena l’Italia. Nations: gli Azzurri dominano poi al 40′ restano in 10. È pari, ma siamo sempre primi”. In taglio alto spazio al Festival dello Sport: “Lewis lancia i vincenti. Cairo: Questo evento è sempre più bello”. A lato: “Grazie Nadal” e “Via l1bera Sinner”. In taglio basso: “La polemica. Spalletti punge Inzaghi: Ultras? Io riattacco. Lo stupore dell’Inter” e “Gabelli e il Monza: Un’opportunità interessante…”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “L’Italia viva. Grande prova fino al rosso di Pellegrini”. In taglio alto spazio al ritiro di Nadal: “Dalla terra al mito”. A lato: “Anche Koop si ferma: Juve nei guai“, “Napoli, la manita di Conte” e “Gud assolto: sollievo Fiorentina”.

Tuttosport

“Italia, un pari da Pellegrini”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Nations League: da 0-2 a 2-2 col Belgio dopo il rosso al romanista”. In taglio alto: “Difesa Juve, blitz per Ismajli” e “I tifosi contro Vagnati e Cairo”. A lato: “Spalletti e gli ultrà: Io metto giù il telefono”. In basso: “Rafa, ci hai insegnato tutto” e “Domani Machac: Jannik finirà da n.1”.