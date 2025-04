Cassano: “Con Tudor la Juve ha un’identità, partita sempre in mano contro il Monza”

Intervenuti su Viva el Futbol Antonio Cassano e Ventola hanno commentato la vittoria della Juve contro il Monza

Grazie alle reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani la Juve ha battuto 2-0 il Monza, conquistando così tre punti preziosi e soprattutto il quarto posto in classifica. La squadra di Tudor è così tornata in zona Champions, anche grazie ai pareggi di Bologna e Lazio, prossime avversarie della Vecchia Signora in Serie A. Intervenuto su Viva el Futbol Antonio Cassano ha commentato: “Contro il Monza c’era l’impressione che la Juve avesse sempre in mano la partita. Nel primo tempo ha fatto una buona partita, poi si è abbassata. Almeno ora vedo un’identità. Con i pareggi di Lazio e Bologna, è quarta da sola. Vedo un’identità, Tudor parla chiaro e vuole vedere chiaramente alcuni aspetti del gioco. Ha messo dentro Kolo Mouani di nuovo”.

Juve, le parole di Ventola

Ventola ha poi detto: "Nella stagione in corso, il giocatore che ho visto migliorare più di tutti è Thuram. Ho visto un miglioramento di personalità, qualità di gioco. Sono arrivati i gol e gli assist. Per quello che ho visto nel percorso, è davvero migliorato. Non è il giocatore che era all'inizio. È migliorato in una stagione difficile. Si è raffinato in modo veloce, ora sbaglia molto meno".