Paniz: "Juve? Non sono soddisfatto di tante cose. Su Motta..."

L’avvocato Paniz, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “L’estate scorsa mi è stato chiesto se ero contento di Motta e Giuntoli. Io ho risposto che fare l’allenatore del Bologna non è la stessa cosa che fare quello della Juve, stessa cosa fare il dirigente del Napoli non è la stessa cosa che fare quello della Juve. Nel tempo si vedono alcune difficoltà che avrebbero avuto bisogno di una società più preparata dal punto di vista calcistico. Non hanno l’esperienza che avevano altri dirigenti. Questo avrebbe potuto costituire un supporto per rendere più facile l’attività di Giuntoli e Motta”.

Su Motta

"Non sono soddisfatto dei risultati, dei comportamenti e di alcune situazioni che non fanno parte della storia della Juventus. La vicenda Danilo è stata gestita molto male, a prescindere dal bisogno o meno che avremo avuto di lui. La vicenda capitano è lo stesso discorso, abbiamo avuto una grande tradizione ed è cambiata la fascia sette volte in cinque mesi. Non sono cose che fanno parte del dna Juve. Spero in un cambio di rotta molto forte e che si vedano poi dei risultati. Di Juve vera ne abbiamo vista poca".