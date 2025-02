Calciomercato Juventus / Boom Pedullà: il prossimo colpo...

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione rispetto al calciomercato della Juventus e a quello che potrebbe accadere

Calciomercato Juventus, Pedullà fa il punto su Adeyemi

La Juventus guarda già al futuro e tra i nomi segnati in agenda per il prossimo mercato estivo c’è Karim Adeyemi. L’attaccante tedesco del Borussia Dortmund, salvo colpi di scena negli ultimi giorni di questa sessione invernale, non lascerà il club giallonero a gennaio. Una decisione ormai maturata, nonostante i forti interessamenti registrati nelle scorse settimane. A confermarlo attraverso il proprio sito web ufficiale è Alfredo Pedullà. Che poi, ha svelato qualcos’altro di molto importante.

La Juventus, secondo Pedullà, avrebbe ri-attivato i contatti nelle ultime settimane. Cristiano Giuntoli aveva già incontrato il padre di Adeyemi la scorsa estate, raccogliendo il pieno gradimento del giocatore per un eventuale trasferimento in bianconero. La valutazione del Borussia Dortmund si aggira tra i 40 e i 45 milioni di euro, una cifra che potrebbe abbassarsi nei prossimi mesi, specialmente se la situazione tra il club e il giocatore dovesse restare tesa. Ma c’è di più. L’interesse della Juventus per Adeyemi è concreto e la pista resta calda. Il giocatore ha già manifestato la sua apertura a un trasferimento a Torino, un dettaglio che potrebbe fare la differenza nella corsa al talento tedesco. Insomma, la rincorsa della Juventus è iniziata. I prossimi mesi saranno fondamentali per capire se i bianconeri riusciranno a trovare la formula giusta per portare Adeyemi a Torino e regalare a Thiago Motta un attaccante dal grande potenziale per il nuovo corso juventino. Detto questo sempre parlando della Juventus, possiamo svelarvi qualcos’altro di molto grosso che sarebbe nei piani dei bianconeri <<<