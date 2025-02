Juve, Motta: “Siamo i primi a non essere contenti. Kolo e Vlaho possono giocare insieme”

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro l'Empoli

In vista della sfida contro l’Empoli l’allenatore della Juve Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa: “Cerchiamo una vittoria. Abbiamo una partita importante, giocando in casa contro l’Empoli. Vogliamo fare una grande partita per arrivare alla vittoria”

Sulla preoccupazione dei tifosi: “Siamo i primi a non essere contenti. La cosa importante è concentrarsi su domani, fare una grande partita e avere i tre punti”

Su Kalulu e i nuovi: “Dispiace non poter avere Kalulu con noi, ha giocato praticamente tutte le partite da quando è arrivato. Ci saranno altri che sicuramente entreranno e faranno bene. I nuovi li trovo bene, saranno di grande aiuto. Vedremo domani se inizieranno da titolari o se daranno il loro contributo a partita in corso. Veiga è un ottimo difensore, sicuramente aiuterà. Come squadra abbiamo passato dei momenti meno facili, i tanti infortuni non hanno aiutato a mantenere un ritmo e competere in tutte le gare. Adesso la cosa importante è pensare a domani. Può fare anche il terzino e il centrocampista, ne abbiamo parlato. Lo vedo in diverse posizioni. Quando avremo bisogno, se avremo bisogno, ne discuteremo prima. Devono esserne convinti, come nel caso di McKennie: dimostra in ogni partita che può fare diversi ruoli. Quando si è fatto male Kalulu, Koopmeiners è stato il primo a proporsi da difensore centrale. Questi sono i giocatori che voglio vedere e che voglio avere”.

Sull’attacco: “Kolo Muani può giocare con Vlahovic in coppia? Gli attaccanti che abbiamo possono tutti giocare insieme, sono grandi giocatori con caratteristiche diverse”

Sugli infortuni: “Non è un alibi, è una realtà, è un fatto. Anche altre squadre che hanno vinto tantissimo hanno avuto alti e bassi a causa degli infortuni. Non li abbiamo utilizzati come alibi e non li utilizzeremo nemmeno in futuro”

Sul mercato: “Non ho alcuna aspettativa, non ne ho mai parlato e non lo farò oggi. Siamo in sintonia con la società. Sono contento della squadra che ho”

Su Thuram: “E’ un grande giocatore, sono molto contento del suo lavoro, sia da titolare che da subentrato. Perché viene cambiato nel secondo tempo? Dipende dalla partita”

Chiosa finale su Fagioli: “Sarà con noi domani. Ha giocato meno, ma può cambiare la propria storia. Sta a lui dimostrare di meritarsi di giocare”