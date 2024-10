Paganin: “La Juve ieri sera mi ha lasciato perplesso”

Massimo Paganin, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita con lo Stoccarda.

Massimo Paganin, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Sta facendo il suo percorso di crescita. Ha fatto un miracolo col Bologna, ora cambia il peso e la responsabilità, perché con la Juve devi giocare per vincere sempre. Mi ha lasciato perplesso ieri sera che è stato messo sotto dallo Stoccarda, ha subìto troppo. Non è andata bene come qualità e intensità di gioco. Era un avversario alla portata e il fatto che abbiano subìto così tanto mi ha stupito”.

Su Douglas Luiz

“Ne ho visti tanti arrivare e far fatica ad ambientarsi. Il nostro campionato è difficile, c’è tanto tatticismo e non è semplice. Serve un minimo di adattamento. La Juve è un’altra cosa rispetto all’Aston Villa, dovremo aspettare ancora un po’. Un conto poi è adattarsi in una squadra che già va, in una che sta cambiando pelle e devi fare la differenza è diverso. Bologna? Manca il gol, ma se lo porta da Firenze Italiano questo. Probabilmente è il suo modo di lavorare. La qualità di gioco e la fluidità c’è, è chiaro però che il Bologna ha perso pedine importanti e si ritrova ad affrontare una competizione difficilissima che è la Champions. Ha incontrato due inglesi importanti, quindi ci può stare di perdere. Il Bologna sta facendo il suo percorso, sapeva che sarebbe stato difficile in Champions. Fanno un’esperienza in Europa per rimanere nelle zone alte”.