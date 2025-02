Padovano: “Vlahovic non è un attaccante importante da Juventus”

Michele Padovano ha parlato dell'attaccante Dusan Vlahovic: per l'ex calciatore avrebbe dimostrato di non essere giocatore da Juventus

Dagli studi di Sky Sport, Michele Padovano ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Thiago ha detto molto chiaramente che il ragazzo si sta comportando egregiamente, si allena benissimo, l’atteggiamento è quello giusto. Però chiaramente se sono andati a prendere un altro attaccante è perché non erano contenti di lui. Io condivido perché devo dire, pur premettendo che a me il giocatore piace, e sono sicuro che dove andrà farà sempre bene, perché lui è uno che i gol li farà sempre, però ha dimostrato di non farsi scivolare addosso le critiche nella Juventus, di non reagire, di non essere un attaccante importante per la Juventus”.

Padovano: “La Juve avrebbe più punti con un altro attaccante”

L'ex calciatore ha proseguito: "Io credo che quest'anno se la Juventus avesse avuto un attaccante diverso, magari lo stesso Vlahovic, però, con un atteggiamento diverso avrebbe sicuramente qualche punto in più".