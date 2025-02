Juve, Vlahovic in panchina. Motta: “Ci aiuterà fino a fine stagione”

90 minuti in panchina per Vlahovic contro il Como: le parole di Thiago Motta sul bomber serbo al termine del match

Da titolarissimo a 90 minuti in panchina: è bastato l’arrivo di Kolo Muani per far diventare Dusan Vlahovic una riserva a tutti gli effetti. Con il francese che ha già segnato 5 gol in 3 partite, infatti, lo spazio per il serbo sembra destinato a diminuire sempre di più. Al termine della partita, però, Motta a DAZN ha detto: “Dusan ha aiutato fino ad oggi. E’ stato un giocatore importante fino ad oggi, anche in condizioni non ottimali ha giocato e ha giocato con atteggiamento fantastico. Oggi sul secondo gol è stato il primo a correre indietro a Randal, è un ragazzo che sono convinto aiuterà nel presente e fino a fine stagione. Si allena molto bene, si impegna sempre. Sia lui, come chi era in panchina oggi, non era contento di non giocare ma bisogna dare il massimo quando è il momento. Conta la qualità del minutaggio e oggi hanno dimostrato che anche in 15-30 minuti possono fare la differenza”.

Juve, le parole di Motta

Sul mercato ha poi aggiunto: "Abbiamo avuto delle difficoltà durante questa stagione, tanti infortuni. Abbiamo perso due giocatori per tutta la stagione, un altro non lo abbiamo mai avuto. Poi piccoli infortuni. Sappiamo come è andato il mercato in estate, oggi abbiamo una squadra dove chi ha iniziato ha fatto bene e quelli che sono entrati hanno alzato il livello. Lloyd ha giocato da terzino, Alberto può darci una grande mano a destra. Poi quelli come Douglas, Khephren e Francisco hanno fatto molto bene, Samuel è entrato molto bene in partita un'altra volta. Poi avevamo Dusan e altri ragazzi che, in caso di bisogno, avrebbero potuto mantenere il livello minimo o alzarlo. Sono contento perchè se lo meritano".