Juve, Pavan: “Vogliamo rivedere la coppia Kolo Muani-Vlahovic!”

Massimo Pavan ha parlato dell'assetto offensivo della Juventus: il giornalista invocherebbe l'utilizzo della coppia Kolo Muani con Vlahovic

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan si è focalizzato sull’attacco della Juventus. Ecco uno stralcio delle sue parole: “(…) Se la difesa ha concesso qualcosa, l’attacco non ha creato tantissimo, bisogna migliorare, bisogna tirare di più, bisogna essere più pericolosi. Non sappiamo se la soluzione può essere le due punte, ma vorremmo rivedere la coppia Vlahovic-Kolo Muani, due attaccanti vicini a prendere a sportellate le difesa e far salire gli incursori potrebbe essere una buona soluzione anche per occupare meglio l’area di rigore nei cross”.

Pavan: “Con il Como una delle prestazioni peggiori di Yildiz”

Il giornalista ha proseguito: “Devono migliorare tutti a partire da Yildiz, autore di una delle peggiori prestazioni recenti. Pochi spunti, nessun tiro, così serve a poco, meglio quando gioca più centrale, forse meglio accentrarlo, togliere Nico ed allargare Conceiçao o qualcun altro? La sfida con Nico Paz è stata persa guardate il numero di conclusioni. Infine, da capire Nico Gonzalez, anche lui discontinuo, un contropiede sprecato malissimo con un inciampo, due tiri da dimenticare, qualche passaggio e poco altro, anche lui si deve dare una mossa, se no Conceiçao e Mbangula spingono e possono pure sorpassarlo”. Leggi anche il record di Kolo Muani in Serie A <<<