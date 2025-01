Padovano: “Vlahovic non è da Juventus”

Michele Padovano ha parlato dell'attaccante della Juve, Dusan Vlahovic: per l'ex calciatore, la punta avrebbe dimostrato di non essere adatto

Intervistato per TJ, Michele Padovano ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Mi è dispiaciuto moltissimo perché lui ha delle capacità incredibili, ma non è riuscito a farsi scivolare addosso quelle critiche e realizzare le occasioni importanti capitate a più riprese. Ha dimostrato di non essere da Juventus. Anche a Torino non saranno probabilmente contenti, probabilmente si aspettavano un’altra resa dall’attaccante serbo”.

Padovano: “Kolo Muani perfetto nel sistema di gioco di Motta”

L'ex calciatore ha aggiunto: "Continuo a vedere una buona Juve, anche se con il Brugge è stato fatto un piccolo passo indietro. Certo, poi Nico Gonzalez si mangia quel gol clamoroso e oggi parliamo di questo, ma con l'1-0 mi avresti fatto un'altra domanda (sorride ndr). Per me la Signora propone sempre un calcio interessante, molto ragionato dal basso e adesso sono curioso di vedere Kolo Muani che, a mio parere, è perfetto nel sistema di gioco di Motta. Abbiamo capito che oramai Vlahović non fa più parte del progetto, non imminente ma le indicazioni sembrano andare in quella direzione. Kolo Muani lo conosco bene e posso dire che non è un goleador, ma è un attaccante forte che salta l'uomo e in questo scacchiere potrebbe tornare utile a questa Juventus".